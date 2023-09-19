Лавров поприветствовал участников VIII Каспийского медиафорума

Министр иностранных дел РФ отметил, что информационный диалог является ключевым элементом сотрудничества в этом регионе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия считает сотрудничество в информационной сфере одним из ключевых элементов взаимодействия между государствами Каспийского региона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии участникам и организаторам VIII Каспийского медиафорума.

"Рассматриваем диалог в информационной сфере в качестве одной из важнейших составляющих в деле продвижения ценностей дружбы, добрососедства, доверия и взаимопонимания в районе Каспийского моря", - говорится в обращении министра, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, значение конструктивного взаимодействия между каспийскими государствами "объективно возрастает в условиях укрепления многополярных начал в мировых делах". "Тем более что регион занимает стратегическое положение в Евразии - на перекрестке транспортных, энергетических и культурных артерий континента", - добавил он.

В этом контексте глава МИД РФ высоко оценил вклад Каспийского медифорума в развитие информационной повестки региона. "Он позволяет представителям органов власти, средств массовой информации, общественных и деловых кругов пяти прибрежных стран совместно обсуждать варианты решения ключевых проблем Каспия", - заключил Лавров.