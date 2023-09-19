Сенатором от Красноярского края вновь назначили Андрея Клишаса

Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Котюков

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Андрея Клишаса, который с 2012 года представляет Красноярский край в Совете Федерации, вновь назначили сенатором от исполнительной власти региона. Соответствующий указ губернатора Михаила Котюкова появился на портале правительства края.

"Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Красноярского края Клишаса Андрея Александровича", - говорится в указе.

Клишас родился в 1972 году в Свердловске. В 2010 году был назначен президентом компании "Норильский никель". С 2012 года - сенатор в Совете Федерации от Красноярского края.