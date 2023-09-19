Эксперты сообщили, что ДЭГ показало устойчивость к атакам в ходе выборов 2023 года

В ассоциации "Независимый общественный мониторинг" отметили, что проведение в 25 регионах дистанционного электронного голосования подтверждает перспективность этой формы голосования, ее востребованность избирателями, возможность обеспечить прозрачность процедуры

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в 2023 году применялось в 25 регионах РФ, на фоне многочисленных атак продемонстрировало устойчивость к внешним воздействиям. Об этом говорится в экспертном докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) по итогам наблюдения на выборах 2023 года.

"Несмотря на многочисленные кибератаки, технологическое ядро ДЭГ продемонстрировало устойчивость к внешним воздействиям", - говорится в докладе, с которым ознакомился ТАСС.

По мнению экспертов НОМ, проведение в 25 регионах страны дистанционного электронного голосования подтверждает перспективность этой формы голосования, ее востребованность избирателями, возможность обеспечить прозрачность процедуры голосования. "В 2023 году на практике были успешно применены новые механизмы и практики очного и дистанционного общественного наблюдения за ДЭГ с использованием новейших цифровых инструментов, разработаны и опробованы стандарты наблюдения за ДЭГ", - говорится в докладе.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что интернет-ресурсы ЦИК РФ во время выборов выдержали более 30 тыс. DDoS-атак.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. На федеральной платформе ДЭГ голосовали жители 24 регионов России. Для москвичей электронное голосование было организовано на портале mos.ru.