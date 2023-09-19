Эксперты: выборы 2023 года отличались политическим консенсусом общества

В ассоциации "Независимый общественный мониторинг" отметили, что это не ограничивало конкуренцию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прошедшая избирательная кампания в России отличалась политическим консенсусом большинства участвующих в выборах сил, но это не ограничивало конкуренцию. К такому выводу пришли эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) по итогам наблюдения на выборах 2023 года.

"Характерной особенностью избирательной кампании 2023 года стал стратегический патриотической консенсус большинства политических сил, участвующих в выборах. Активность избирателей и результаты голосования избирателей подтверждают, что данный консенсус разделяется большинством российских избирателей. Консолидация не ограничивала политическую конкуренцию и не влекла за собой административную и правовую дискриминацию", - говорится в докладе НОМ, который есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что партии, публично выражающие свое несогласие с позицией большинства, принимали участие в выборах, их кандидатов в некоторых случаях избирали.

В докладе подчеркивается, что в ходе прошедшей избирательной кампании наблюдалась высокая политическая конкуренция. "На этапе выдвижения и регистрации партий и кандидатов отмечен минимальный процент отказа в регистрации кандидатов и списков кандидатов - 1,5% от общего числа кандидатов на всех уровнях выборов", - указывают авторы. Предвыборная агитация, подчеркивается в докладе, проводилась свободно. "По итогам голосования из 20 участвовавших на различных уровнях выборов политических партий 13 получили свое представительство в органах публичной власти, из них 9 - в законодательных собраниях регионов", - отмечают авторы доклада.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.