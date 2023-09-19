"Единая Россия" выдвинула ректора госуниверситета на пост председателя Херсонской облдумы

Речь идет о Татьяне Томилиной

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" выдвинула кандидатуру ректора Херсонского государственного педагогического университета Татьяны Томилиной на должность председателя Херсонской областной думы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

"На третьем этапе конференции херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" в Геническе по итогам тайного голосования делегаты большинством голосов поддержали кандидатуру Татьяны Томилиной. Ректор Херсонского государственного педагогического университета Томилина избиралась в Херсонскую областную думу первого созыва по спискам партии", - говорится в сообщении.

Решение, принятое на конференции, будет направлено в президиум генерального совета партии для утверждения и последующего выдвижения кандидатуры Томилиной на пост председателя Херсонской областной думы, уточняется в сообщении.

"Я высоко оцениваю уровень доверия, который мне оказали однопартийцы. <...> С "Единой Россией" я с первых дней нахождения партии в регионе. <...> Уверена, что наша команда сможет придать динамику в положительном решении многих вопросов, которые накопились в регионе, в муниципальных округах, наказах избирателей. Это та программа, с которой мы будем активно работать", - сказала Томилина.

В работе конференции принял участие врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что очень важно, чтобы исполнительная власть и депутатский корпус работали в связке для решения задач, которые стоят перед областью, в первую очередь речь идет об интеграции всех сфер жизни региона в российское законодательство. "Татьяна Юрьевна имеет большой опыт организаторской работы. С первых дней освобождения Херсонской области работала на благо России и жителей, пережила попытку покушения на жизнь. Считаю, что выдвижение ее кандидатуры обоснованно", - приводит пресс-служба слова Сальдо.

"Уверен, профессионализм и мудрость Татьяны Юрьевны помогут выстроить работу областной думы так, чтобы депутаты действовали единой командой на благо жителей и развития Херсонской области", - приводятся в сообщении слова секретаря херсонского регионального отделения партии "Единая Россия" Игоря Кастюкевича.

О Томилиной

Томилина родилась 18 апреля 1966 года в Херсоне. Херсонский государственный университет, позже переименованный в Херсонский государственный педагогический университет, она возглавила в 2022 году.

12 сентября 2022 года на Томилину было совершено покушение. Она получила травмы, при этом погиб сопровождавший ее ученик. 19 сентября ее успешно прооперировали в Симферополе. У нее в глазу был осколок, однако зрение сохранить удалось. В октябре ректор вернулась к работе.

В мае 2023 года Томилина вошла в число победителей предварительного голосования "Единой России" по отбору на выборы в Херсонскую областную думу среди 145 кандидатов.