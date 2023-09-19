Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области

На выборах он набрал 82,49% голосов избирателей

ТАСС, 19 сентября. Станислав Воскресенский, победивший на выборах губернатора Ивановской области, которые проходили с 8 по 10 сентября, официально вступил в должность. Церемония прошла в Центре выявления и поддержки одаренных детей "Солярис".

"Ваша поддержка для меня, прежде всего, огромная ответственность. Вы доверили мне важную, ответственную работу по продолжению преображения нашего региона. Стратегической задачей считаю создание в регионе условий для развития личности: качественное образование, здравоохранение, доступная спортивная инфраструктура, комфортная среда для жизни и, конечно, интересная и достойно оплачиваемая работа. Это то, к чему мы с вами должны стремиться в Ивановской области", - сказал губернатор.

В церемонии приняли участие представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, депутаты, сенаторы, общественные деятели, руководители и работники предприятий региона, правоохранительных и силовых ведомств, почетные граждане, главы религиозных конфессий, главы органов местного самоуправления, ректоры вузов. "Впереди предстоит большая работа: решение сложных задач в экономике и социальной сфере. Убежден, что наработанный опыт и стремление сделать Ивановский край комфортным для жизни позволит и в будущем достигать успеха", - отметил Щеголев.

Выборы главы региона проходили с 8 по 10 сентября. По итогам голосования Воскресенский был переизбран на второй срок, получив 82,49% голосов избирателей. Итоговая явка составила 33,92%. Избирательная комиссия региона признала выборы состоявшимися, а результаты действительными.