19 сентября, 08:35
Военная операция на Украине

Балицкий ожидает третью волну контрнаступления ВСУ до конца сентября

По словам врио губернатора Запорожской области, еще одна перспектива наступления от западных кураторов Украины грозит ВСУ очередными колоссальными потерями

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут третью волну так называемого контрнаступления до конца месяца, считает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа. Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", - написал он в Telegram-канале.

Ранее во вторник Балицкий сообщил об уничтожении колонны бронетехники ВСУ в районе села Работино. По его словам, противник пытался атаковать расположенные южнее и юго-восточнее села Новопокровка и Ильченково.

ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления с 4 июня, сообщали в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что украинские военные за это время потеряли 71,5 тыс. человек, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. Как отметил глава государства, "контрнаступление" не принесло результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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