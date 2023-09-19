МИД РФ указал на попытки давления Запада на международный суд ООН

В ведомстве назвали такие попытки несовместимыми с независимостью этого судебного органа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Попытки Запада давить на Международный суд ООН в рамках российско-украинского разбирательства несовместимы с независимостью этого судебного органа, подчеркивается в заявлении МИД РФ.

"Особенность этого судебного процесса - не имеющая прецедентов в практике суда лавинообразная интервенция в процесс кураторов киевского режима. 32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания "высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде", а в действительности - чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима. Подобное откровенное давление несовместимо с независимостью высшего судебного органа ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Украина 26 февраля 2022 года подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.

Как отметили в МИД, Россия оспаривает правомочность суда рассматривать этот иск. "Манипулируя фактами, Украина пытается получить от суда решение о том, что она не совершала геноцида в Донбассе. По задумке Киева, это должно позволить утверждать, что Россия неправомерно применила военную силу, начав специальную военную операцию, и признала независимость ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.