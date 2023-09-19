Патрушев сообщил о планах Путина в октябре провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что отношения Москвы и Пекина "самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс - один путь", - сказал он.

Патрушев обратил внимание, что отношения Москвы и Пекина базируются на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержке на международной арене, и они "самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре". "Такой настрой был неоднократно подтвержден на высшем уровне, в том числе в совместном заявлении наших государств по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта текущего года", - указал секретарь Совбеза РФ.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.