19 сентября, 09:21
Генассамблея ООН

Слуцкому не выдали визу на Генассамблею ООН

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам предложил разместить штаб-квартиру всемирной организации в Крыму, Ульяновске или Екатеринбурге, чтобы беспрепятственно гарантировать визы каждому делегату из других стран

МОСКВА, 19 сентября, /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что ему не выдали визу для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сегодня я не получил единственный, третий год подряд, визу на Генеральную Ассамблею ООН. Остаюсь здесь. Тут много задач важных для партийного строительства, для работы на площадке осенней сессии Госдумы", - сказал журналистам Слуцкий.

Он также предложил разместить штаб-квартиру ООН в Крыму, Ульяновске или Екатеринбурге, чтобы беспрепятственно гарантировать визы каждому делегату из других стран.

Ранее президент России Владимир Путин включил Слуцкого в состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется 19 сентября в Нью-Йорке. 

Теги:
СШАРоссияГенассамблея ООНСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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