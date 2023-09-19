Слуцкий передал мандат депутата парламента Якутии координатору реготделения

Мандат главы Якутии Айсена Николаева, возглавлявшего республиканские списки кандидатов от партии "Единая Россия", перешел директору центра подготовки спортивного резерва

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возглавлявший список партии на выборах в парламент Якутии, передал свой мандат Гаврилу Парахину. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома Якутии.

Парахин является координатором Якутского регионального отделения ЛДПР. Его выдвинули кандидатом на прошедших в 2023 году выборах главы Якутии, на которых набрал 5,69% голосов.

Кроме того, мандат главы Якутии Айсена Николаева, возглавлявшего республиканские списки кандидатов от партии "Единая Россия", постановлением Центризбиркома Якутии передали Василию Егорову, директору республиканского центра подготовки спортивного резерва.

От мандата отказалась также заместитель председателя партии "Новые люди" Сардана Авксентьева, ее мандат перешел Василию Николаеву, секретарю регионального отделения партии. Мандат председателя совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Якутии Федота Тумусова перешел Игорю Григорьеву, депутату шестого созыва.

В Государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии заседают 70 депутатов - половина избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам. В выборах участвовали: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Родина", "Новые люди" и "Гражданская платформа". Всего в списках 402 кандидата были выдвинуты по единому округу и 170 кандидатов - по одномандатным избирательным округам. Выборы депутатов парламента Якутии проходили с 8 по 10 сентября. Явка составила 48,41%.

"Единая Россия" получила 55 депутатских мандатов, 6 мандатов у партии "Новые люди", 4 - у КПРФ, 3 - у партии "Справедливая Россия", 1 - у ЛДПР, также есть 1 самовыдвиженец.