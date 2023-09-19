СПЧ планирует на встрече с Путиным в конце года представить доклад о выборах

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, доклад мониторинговой группы готовится

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует представить доклад своей мониторинговой рабочей группы по выборам на традиционной ежегодной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил член СПЧ Александр Брод.

"Доклад мониторинговой рабочей группы готовится, он будет представлен в конце года на традиционной встрече СПЧ с главой государства", - сказал Брод на пресс-конференции по итогам наблюдения на выборах 2023 года.

Президент РФ ежегодно проводит встречи с членами СПЧ. Обычно они организуются в преддверии Дня прав человека, который приходится на 10 декабря. Традиционно на таких мероприятиях проходит активный обмен мнениями между президентом и членами Совета по широкому кругу вопросов.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.