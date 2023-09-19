Заксобрание Иркутской области снова делегировало в СФ единоросса Сергея Брилку

Он был единственным кандидатом, за которого проголосовали 42 депутата из 45

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области вновь наделили полномочиями сенатора - представителя регионального парламента в Совете Федерации единоросса Сергею Брилку.

"По итогам тайного голосования Брилка Сергей Фатеевич наделен полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от законодательного собрания Иркутской области", - подвел итоги голосования спикер Заксобрания Александр Ведерников.

Брилка был единственным кандидатом в сенаторы, за него проголосовали 42 депутата из 45. Брилка представляет Заксобрание Иркутской области в СФ с 2018 года.

Новый созыв Заксобрания Иркутской области избран по итогам выборов, которые проходили с 8 по 10 сентября. В него прошли пять партий. "Единая Россия" с результатом 54,6% заняла первое место и получила большинство в парламенте. На втором месте КПРФ с 15,47%, на третьем - ЛДПР с 9,62%. "Новые люди" набрали 7,34%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,06% голосов.

Председателем Заксобрания депутаты избрали единоросса Александра Ведерникова, который был спикером и в прошлом созыве.