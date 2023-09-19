Рогов заявил о продвижении сил РФ при контратаке на времевском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские силы продвинусь в пределах одного километра

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские силы продвинусь на дистанцию до 1 км при контратаке на подразделения украинской армии на времевском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Есть успехи на времевском направлении. Были уже вчера наступательные действия [сил РФ], контратаки, они получились успешными. В пределах одного километра наши ребята продвинусь по лесопосадкам, по пересеченной местности, взяли под контроль ту часть территории, которая была под боевиками ВСУ", - сказал Рогов.

Он отметил, что подразделения украинской армии готовятся к обороне на времевском направлении. "ВСУ начали активно выстраивать линию обороны на времевском направлении. По данным разведки, визуального контроля, по сообщениям местных жителей, идет работа по возведению фортификационных сооружений, линий обороны. <...> Они не столько атакуют, сколько готовятся к обороне", - сообщил собеседник агентства.

Рогов также добавил, что силы РФ отразили атаку украинской армии в районе Старомайорского в ДНР. "Противник был рассеян огнем. Были атаки в районе Новодонецкого и Урожайного - там они тоже отбиты", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.