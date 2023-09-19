Общественники готовят "золотой стандарт 2.0" для наблюдателей на выборах

Сопредседатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием и руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что на сентябрьских выборах ДЭГ контролировали более 200 наблюдателей, в том числе от партий, ЦИК, Общественной палаты, не считая наблюдателей в общественных штабах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ будет модернизировать систему чек-листов для наблюдателей на выборах, в том числе и для наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием и руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Готовим целый ряд [нововведений]. У нас есть направления модернизации золотого стандарта (перечень правил, которым должны соответствовать выборы - прим. ТАСС) - готовим золотой стандарт для контроля на [избирательных] участках 2.0. Также продвигаемся и в плане общественного контроля за ДЭГ", - сказал Григорьев на пресс-конференции.

Он напомнил, что на сентябрьских выборах ДЭГ контролировали более 200 наблюдателей, в том числе от партий, ЦИК, ОП, не считая наблюдателей в общественных штабах.

"ОП вместе с общественными организациями и партиями разработала стандарт по контролю за ДЭГ - такой же объемный, как золотой стандарт для наблюдения на участках. По нему мы и осуществляли контроль за онлайн-голосованием", - сказал Григорьев.

Кроме того, в ситуационном центре ОП все дни голосования делали полную копию всех данных, которые содержались в "цифровой урне", использовали сейф-пакет для их хранения. "В итоговый день голосования была возможность сравнить и проверить эти данные. Мы однозначно можем сказать, что никаких изменений, убавлений, добавлений не было", - сказал Григорьев. Он подчеркнул, что все эти меры контроля будут применяться и на следующих выборах. "Мы и дальше их [меры] будем развивать", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, несколько миллионов россиян отдали предпочтение именно дистанционному голосованию, что говорит о доверии избирателей такой системе. "И ДЭГ, и тематику, связанную с наблюдением за ДЭГ, надо развивать", - заключил Григорьев.

О выборах

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. ДЭГ применялось в 25 регионах, в 18 из них - впервые. В едином дне голосования приняли участие более 45 млн избирателей, средняя явка составила 43,5% - это самый высокий показатель с 2017 года.