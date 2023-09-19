19 сентября, 10:16

Володин сообщил о реализации Госдумой послания президента РФ практически на 82%

По словам председателя палаты, депутатам осталось рассмотреть шесть законопроектов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума реализовала послание президента Федеральному собранию почти на 82%, осталось рассмотреть шесть законопроектов, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Еще об одном важном приоритете хотел бы сказать - реализация послания президента РФ. План законодательного обеспечения выполнен практически на 82% <...>. Принято 59 законов, на рассмотрении остаются всего шесть", - заявил Володин во время открытия первого пленарного заседания Госдумы в осеннюю сессию.

"Просьба профильным комитетам обеспечить эту работу, постараться сделать все, чтобы мы с вами со своей стороны сделали все необходимое для законодательного обеспечения реализации послания президента", - подчеркнул он.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию - ежегодным публичным обращением к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание президента является основой для определения стратегических целей, приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. Президент РФ, в частности, объявил о реформе высшего образования, индексации МРОТ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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