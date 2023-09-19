Депутаты Госдумы осенью встретятся с коллегами из КНР, Вьетнама и ОАЭ

Как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, в Москве состоится первая международная конференция Россия - Латинская Америка, в которой примут участие более 200 депутатов из стран Латинской Америки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в осеннюю сессию встретятся с коллегами из Китайской Народной Республики, Вьетнама и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Буквально в осеннюю сессию планируется встреча с товарищами из Китайской Народной Республики, Вьетнама, с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. По инициативе Госдумы в Москве состоится первая международная конференция Россия - Латинская Америка, ожидается приезд более 200 наших коллег из стран Латинской Америки", - сказал он.

Кроме того, отметил Володин, все больше стран выбирают курс на проведение независимой внутренней и внешней политики, придерживаются модели развития, основанной на отстаивании национальных интересов, видят в России надежного партнера, с которым можно строить отношения на принципах равноправия, взаимоуважения, доверия. По словам спикера Госдумы, таких стран в мире большинство - 75% государств не присоединились к антироссийским санкциям.

"Только безответственные политики готовы жертвовать интересами своего народа ради сохранения гегемонии США. Те, кто теряет самостоятельность в принятии решений, лишены будущего. Поэтому считаем, что нам нужно строить отношения со всеми, кто разделяет принципы построения справедливого миропорядка, выступает за многополярный мир. У нас в повестке это один из приоритетов", - подчеркнул Володин.