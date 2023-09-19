19 сентября, 10:24,
обновлено 19 сентября, 10:40
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова заявила, что Москва сейчас проводит контакты по ситуации в Карабахе

Официальный представитель российского дипведомства отметила, что контакты идут в том числе с Баку

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной, МИД России сделает заявление по итогам этих контактов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. <...> Думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел", - сказала дипломат на брифинге.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация