Володин: явка на выборах в новых регионах показала их желание участвовать в жизни России

Спикер Госдумы отметил особенность прошедшего единого дня голосования из-за участия в нем новых территорий

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Высокая явка на выборах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях показала, что их жители хотят активно участвовать в жизни России. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего выступления на первом пленарном заседании осенней сессии.

"Высокая явка показывает, насколько заинтересованно люди участвовали в выборах, приходили на избирательные участки с тем, чтобы принять в будущем уже активное участие в управлении собственным регионом, в жизни нашей страны. Это очень важно. Спасибо тем, кто сделал это", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что прошедший единый день голосования в 2023 году стал особым, так как впервые в нем принимали участие новые регионы. "Выборы в новых регионах прошли конкурентно, открыто, легитимно. Давайте поздравим с прошедшими выборами жителей новых наших регионов, граждан Российской Федерации", - отметил Володин, обращаясь к депутатам. Он также подчеркнул, что "все происки и попытки Вашингтона и Брюсселя сорвать выборы, помешать выборам, провалились".

В ходе пленарного заседания Володин также поприветствовал новых депутатов Госдумы, которые победили на прошедших в сентябре дополнительных выборах в четырех одномандатных округах - №16 (Карачаево-Черкесская Республика), №19 (Республика Крым), №114 (Липецкая область) и №56 (Дивногорск, Красноярский край). Победителями во всех четырех округах стали кандидаты "Единой России" - Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Дмитрий Аверов и Сергей Еремин. Володин пожелал им успешной работы.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе прошли прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.