Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе

Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями, сообщила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе, несмотря на обострение, Москва исходит из того, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - отметила дипломат.