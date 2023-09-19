19 сентября, 10:50,
обновлено 19 сентября, 11:58
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе

© ТАСС/ Ruptly

Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями, сообщила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе, несмотря на обострение, Москва исходит из того, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - отметила дипломат. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация