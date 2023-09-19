МИД РФ пообещал ответить на удаление публикаций с международных платформ

Речь идет о том, что "верифицированные аккаунты Министерства иностранных дел России вновь подверглись неприкрытой цензуре со стороны американских IT-корпораций", отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ответит на незаконные удаления материалов с международных платформ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На прошлой неделе верифицированные аккаунты Министерства иностранных дел России вновь подверглись неприкрытой цензуре со стороны американских IT-корпораций. Под незаконные рестрикции вновь подпали учетная запись, видеопостинги в YouTube. Нам вынесли так называемые предупреждения и удалили более 20 материалов, - сказала Захарова. - Мы будем на это отвечать, мы умеем на это отвечать. В этот раз мы тоже ответим".

Дипломат напомнила, что подобные действия совершались в марте - апреле 2022 года. "Мы же тогда сказали, будут удаления (материалов - прим. ТАСС) - будут наши ответные рестрикции в отношение западных журналистов. Я вам обещаю, они будут", - добавила она.

"Потом <...> не надо задавать вопрос - а что не так с американскими, еэсовскими или британскими журналистами, которые почему-то не могут оперативно получить аккредитацию, визу и так далее. С ними все нормально, ненормально с теми, кто занимается подобными манипуляциями, - отметила Захарова. - Нормальные журналисты работают как журналисты, а те, кто занимается информационными войнами, делают все для искажения информационного пространства".