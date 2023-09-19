19 сентября, 11:07,
обновлено 19 сентября, 11:31

Посольство России в Риге следит за возможной депортацией россиян из Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это делается с целью оказания помощи и недопущения катастрофического развития ситуации в будущем

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Текущее положение дел, связанных с возможной депортацией россиян из Латвии, тщательно отслеживается посольством России в Риге с целью оказания помощи и недопущения катастрофического развития ситуации в будущем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаем внимательно следить за текущим положением дел с аннулированием видов на жительство и возможной депортацией россиян из Латвии, - отметила она. - Посольство РФ в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку. Со стороны российского государства обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем. Более того, это, естественно, станет предметом самого внимательного анализа со стороны российских правоохранительных органов". 

Теги:
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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