Дума ратифицировала соглашение об обеспечении войск ОДКБ

В частности, соглашением предусмотрено оказание сторонами помощи друг другу при обеспечении войск с последующей компенсацией

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Документ был внесен на ратификацию в палату президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Соглашение подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года. Как указывается в пояснительной записке, документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ "при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

Соглашение устанавливает, что группировки войск ОДКБ обеспечиваются вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами сторонами соглашения самостоятельно за счет собственных средств, а также средств, выделяемых в рамках межгосударственных программ, и за счет помощи, которую страны ОДКБ могут оказывать друг другу. Единые подходы к организации такого обеспечения будут определяться Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ. Соглашением предусмотрено оказание сторонами помощи друг другу при обеспечении войск с последующей компенсацией.

Отдельные статьи соглашения посвящены медицинскому обеспечению Коллективных сил ОДКБ. Указано, что для оказания медицинской помощи раненым и больным формирований войск и их лечения "используются медицинские подразделения и медицинские организации" оборонных ведомств сторон. В случае их отсутствия помощь будут оказывать медорганизации "независимо от ведомственной принадлежности".

Соглашение ратифицировано с оговоркой, согласно которой в случае развертывания и применения группировки войск ОДКБ на территории РФ оказание медицинской помощи раненым и больным осуществляется военно-медицинскими организациями Минобороны России.