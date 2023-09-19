Захарова: ОБСЕ вместо критики РФ следует наладить нормальное наблюдение за выборами

Официальный представитель МИД обратила внимание на пресс-релиз ОБСЕ, в котором осуждается проведение выборов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чиновникам ОБСЕ следует наладить нормальную практику наблюдения за избирательными процессами вместо того, чтобы заниматься критикой выборов в России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на пресс-релиз ОБСЕ, опубликованный 7 сентября, в котором осуждается проведение на тот момент предстоящих выборов депутатов законодательных органов и представительных органов местного самоуправления на территории новых субъектов РФ - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Мы вновь констатируем, что функционеры ОБСЕ не только не понимают суть своих полномочий, закрепленных в принимаемых консенсусом соответствующих мандатах, но и в принципе не стремятся объективно подходить к оценке существующих реалий. Вот этим всем чиновникам ОБСЕ следует не выступать с комментариями по вопросам территориального устройства государств - участников организации, а наладить наконец нормальную практику наблюдения за избирательными процессами, в основе которой должны быть согласованные, утвержденные всеми странами - членами ОБСЕ правила электорального мониторинга", - сказала Захарова.

"Если они считают все-таки нужным, важным и в принципе возможным комментирование электоральных процессов внутри каждого государства и не могут себя сдержать от комментариев относительно территориального устройства государств - участников ОБСЕ, я жду их совместного, вот такого же, совместного пресс-релиза относительно Косова и всего, что там происходит: выборы, переговорный процесс, заявления о якобы независимости, самостоятельности, суверенитете", - добавила официальный представитель МИД РФ.