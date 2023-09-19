Захарова: миротворцы РФ узнали о боевых действиях в Карабахе за минуты до их начала

Официальный представитель МИД России прокомментировала сведения о том, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информация об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе была доведена до российских миротворцев за несколько минут до начала боевых действий. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - указала дипломат.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе "с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики". В Баку подчеркнули, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.

Захарова сообщила, что Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной, внешнеполитическое ведомство сделает заявление по итогам этих контактов. Она подчеркнула, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.