Посольство РФ сочло безосновательными спекуляции о военном сотрудничестве России и КНДР

Российский посол в Сеуле Андрей Кулик провел беседу с первым замминистра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжину

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований. Об этом заявил российский посол в Сеуле Андрей Кулик первому заместителю министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжину.

Беседа Кулика и Чан Хо Чжина состоялась во вторник. Южнокорейская сторона выразила обеспокоенность в связи с якобы имевшим место обсуждением военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в ходе визита в Россию лидера КНДР. "Со своей стороны прямо заявили корейским партнерам, что муссируемые американскими и южнокорейскими СМИ спекуляции на данную тему лишены всяких оснований", - сообщили в российском посольстве корреспонденту ТАСС.