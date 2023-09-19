Патрушев провел консультации по безопасности с коллегами из КНР и Монголии

По данным аппарата Совбеза РФ, на встрече "состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, руководитель канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр провели в Москве трехсторонние консультации по безопасности.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, на встрече "состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности". "Обсуждены перспективы трехстороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих совместный интерес. Рассмотрены темы, связанные с сотрудничеством России, Монголии и Китая на международной арене и в многосторонних форматах", - говорится в сообщении.

Как напомнил секретарь Совбеза РФ в беседе с коллегами, в 2024 году исполнится 10 лет с момента создания формата взаимодействия Россия - Китай - Монголия. "Хотел бы отметить, что наши страны связывают двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. В перспективе важно стремиться к такому же уровню и в трехстороннем формате, что потребует серьезной активизации взаимодействия в практической сфере, совершенствования координации на международной арене и в региональных делах", - указал он.

Ранее Патрушев провел с представителями Монголии и Китая отдельные двусторонние консультации.