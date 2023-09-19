Захарова напомнила о позиции Армении по Карабаху в ответ на заявления Еревана

Официальный представитель МИД РФ отметила, что армянская сторона ранее признала принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Так дипломат прокомментировала заявления армянского дипведомства, призвавшего Совет Безопасности ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий.

"А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?" - задалась вопросом Захарова в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД сообщила на брифинге, что Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной. Она подчеркнула, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией в этом регионе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Во вторник Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе "с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики". В Баку подчеркнули, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.