Рябков назвал предельно сложным маршрут борта Лаврова на ГА ООН

По словам замглавы МИД РФ, Москва вовремя получила разрешение на пролет спецрейса министра иностранных дел России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный - и по времени, и по расстоянию", - отметил дипломат.

Замминистра добавил, что Россия вовремя получила от американской стороны разрешение на пролет спецборта главы МИД. "Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии в ООН, используя в качестве рычага введенные против России незаконные санкции. Хотя в этот раз, возможно, из опасений наших ответных мер, журналисты из пула Лаврова успели получить визы до отлета всей делегации, а разрешение на пролет спецрейса министерства было предоставлено вовремя", - заметил Рябков.

В 2022 году борт министра проделал маршрут на сессию Генассамблеи ООН в облет недружественных стран по северному пути примерно за 12 часов.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавит Лавров.

Как ранее сообщили в МИД, глава дипведомства планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.