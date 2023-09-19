19 сентября, 12:24,
обновлено 19 сентября, 12:53
Генассамблея ООН

Рябков назвал предельно сложным маршрут борта Лаврова на ГА ООН

По словам замглавы МИД РФ, Москва вовремя получила разрешение на пролет спецрейса министра иностранных дел России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН предельно сложен по времени и расстоянию из-за закрытия западными странами воздушного пространства. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный - и по времени, и по расстоянию", - отметил дипломат.

Замминистра добавил, что Россия вовремя получила от американской стороны разрешение на пролет спецборта главы МИД. "Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии в ООН, используя в качестве рычага введенные против России незаконные санкции. Хотя в этот раз, возможно, из опасений наших ответных мер, журналисты из пула Лаврова успели получить визы до отлета всей делегации, а разрешение на пролет спецрейса министерства было предоставлено вовремя", - заметил Рябков.

В 2022 году борт министра проделал маршрут на сессию Генассамблеи ООН в облет недружественных стран по северному пути примерно за 12 часов.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавит Лавров.

Как ранее сообщили в МИД, глава дипведомства планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичГенассамблея ООН
© Информационное агентство ТАСС
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