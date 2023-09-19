Председателем заксобрания Ростовской области избрали Александра Ищенко

За него проголосовали 57 из 59 присутствующих депутатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области VII созыва большинством голосов избрали спикером регионального парламента Александра Ищенко, передает корреспондент ТАСС.

На должность председателя заксобрания Ростовской области своих кандидатов выдвинули две фракции, кандидатом от "Единой России" стал председатель ростовского парламента последних лет Ищенко, от "КПРФ" - Алексей Мисан. Большинством голосов председателем избрали Ищенко, за него проголосовали 57 из 59 присутствующих депутатов.

"Главной задачей депутатского корпуса нового созыва донского парламента остается обеспечение ускоренного социально-экономического развития Ростовской области с точки зрения законодательной базы. Это вопрос о социальной поддержке семей с детьми, пожилых граждан, членов семей участников специальной операции, всех тех людей, кому нужна помощь и защита. Именно поэтому первые законы, которые рассмотрит донской парламент на своем первом уже не организационном заседании, будут законы социальной политики", - сказал Ищенко.

По словам спикера ростовского Заксобрания, для комплексного развития социальных и других сфер в парламенте необходимо создать подкомитеты по вопросам транспортной политики, а также здравоохранения и поддержки участников СВО.

Также в ходе заседания депутаты избрали заместителей председателя Законодательного собрания Ростовской области, руководителей комитетов и сенатора от законодательного собрания региона. Большинством голосов полномочиями сенатора депутаты наделили Ирину Рукавишникову.