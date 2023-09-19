19 сентября, 13:08

МИД РФ сообщил, что приветствует усилия Саудовской Аравии по разрешению кризиса в Йемене

В министерстве отметили, что в Москве рассчитывают на закрепление в Йемене устойчивого режима прекращения боевых действий по итогам нового раунда прямых переговоров между Эр-Риядом и Саной

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва приветствует предпринимаемые Эр-Риядом усилия по спорным вопросам на йеменском направлении, рассчитывает на закрепление в Йемене режима прекращения боевых действий по итогам новых раундов переговоров. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Российская сторона приветствует предпринимаемые руководством Королевства Саудовская Аравия усилия на йеменском направлении в интересах согласования консенсусных решений по ключевым спорным вопросам, включая механизм перечисления зарплат госслужащим и распределение доходов от экспорта йеменских углеводородов", - указали в российском дипведомстве, комментируя прошедшие 14 сентября переговоры между представителями сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и властями Саудовской Аравии.

В министерстве отметили, что в Москве рассчитывают на закрепление в Йемене устойчивого режима прекращения боевых действий по итогам нового раунда прямых переговоров между Эр-Риядом и Саной. В МИД РФ выразили надежду на то, что он "станет важным шагом на пути выработки консолидированного видения постконфликтного обустройства Йемена в рамках инклюзивного национального диалога под эгидой ООН с участием представителей всех влиятельных политических сил Йеменской Республики". 

Теги:
ЙеменРоссияСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация