Дума досрочно прекратила полномочия депутата Сокола

Его избрали в заксобрание Хакасии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Сергея Сокола, избранного в заксобрание Хакасии.

Документ был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Полномочия Сокола будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления.

Сокол 2 сентября снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья, 3 сентября избирком Хакасии аннулировал его регистрацию. В то же время Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии, на которых "Единая Россия" набрала более 36% голосов. Как сообщал Сокол в Telegram-канале, он намерен жить в Хакасии и подал заявление в избирком на получение депутатского мандата Верховного совета республики.

Депутат был экстренно госпитализирован 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщила пресс-служба партии, врачи госпиталя им. А.А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 21 июля Сокол попал с перитонитом в городскую больницу Абакана, там медики вовремя провели ему операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщал, что его выписали.