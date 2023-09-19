Медведев на фоне обострения в Карабахе припомнил "коллеге" заигрывания с НАТО

Зампред Совбеза РФ также припомнил демонстративную поездку жены "коллеги из братской страны" "к врагам" России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне обострения в Нагорном Карабахе припомнил "коллеге из братской страны" заигрывания с НАТО и демонстративную поездку его жены "к врагам" России.

В публикации в своем Telegram-канале Медведев рассказал, как этот коллега однажды сказал ему: "Ну я же для вас чужой, вы меня не примете".

"Я ответил то, что должен: "Судить будем не по биографии, а по поступкам". Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками", - написал зампред Совбеза. И заключил: "Догадайтесь, какая судьба его ждет".

В начале сентября жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян посетила Киев и приняла участие в третьем "форуме первых леди и джентльменов". По данным местных СМИ, она также передала Украине гуманитарную помощь.