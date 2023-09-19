Дума досрочно прекратила полномочия депутата Кастюкевича

Как отметил Игорь Кастюкевич, он решил сложить полномочия депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской областной думе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича, избранного в Херсонскую областную думу.

Документ был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Полномочия Кастюкевича будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления. Как отмечал Кастюкевич в своем Telegram-канале, он решил сложить полномочия депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской областной думе.

В ходе прошедших выборов Кастюкевич был избран в заксобрание Херсонской области, он шел вторым в списке партии.

Кастюкевич является секретарем Херсонского регионального отделения "Единой России". Выборы в Херсонскую областную думу проходили только по партийным спискам. По данным регионального избиркома, лидером на выборах стала партия "Единая Россия", получив 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов.