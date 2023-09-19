19 сентября, 13:35,
обновлено 19 сентября, 13:48
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Слуцкий заявил, что Россия приложит все усилия для достижения устойчивого мира в Карабахе

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, обострение ситуации в Нагорном Карабахе, "безусловно, вызывает беспокойство"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия как основной посредник в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха будет прилагать все возможные усилия для достижения устойчивого мира в регионе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Россия как основной посредник в нагорно-карабахском урегулировании прилагала и будет прилагать все возможные усилия для достижения устойчивого мира. Российские миротворцы должны продолжать выполнять свои задачи при понимании необходимости обеспечения условий безопасности их миссии", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе, "безусловно, вызывает беспокойство". "Следим за происходящим, оставаясь на связи с нашими коллегами-парламентариями", - добавил Слуцкий. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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