Слуцкий заявил, что Россия приложит все усилия для достижения устойчивого мира в Карабахе

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, обострение ситуации в Нагорном Карабахе, "безусловно, вызывает беспокойство"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия как основной посредник в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха будет прилагать все возможные усилия для достижения устойчивого мира в регионе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия как основной посредник в нагорно-карабахском урегулировании прилагала и будет прилагать все возможные усилия для достижения устойчивого мира. Российские миротворцы должны продолжать выполнять свои задачи при понимании необходимости обеспечения условий безопасности их миссии", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе, "безусловно, вызывает беспокойство". "Следим за происходящим, оставаясь на связи с нашими коллегами-парламентариями", - добавил Слуцкий.