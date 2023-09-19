Песков заявил, что контактов Путина и Пашиняна после письма последнего не было

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Контактов президента РФ Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна после того, как глава правительства Армении передал российскому лидеру письмо, не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам президент Путин говорил во Владивостоке: действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны по происходящему. <…> Каких-либо других контактов с тех пор не было. <…> Согласовываются иные контакты, будем вас информировать", - сказал представитель Кремля.