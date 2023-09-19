Песков назвал безопасность миротворцев РФ в Карабахе приоритетом для России

Пресс-секретарь президента заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Информации об угрозе жизни российских миротворцев в Нагорном Карабахе пока не было, миротворцы работают в тесном контакте со сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные находятся в непосредственном контакте со сторонами. Все контакты главным образом идут по линии военных. Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло, угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно, для нас это является важным приоритетом", - сказал Песков.

По его словам, существующих договоренностей достаточно для урегулирования в Карабахе. "Для урегулирования существует достаточно солидная реализуемая база - это три документа. На базе этих документов может и должна быть достигнута договоренность о возвращении [ситуации] в политико-дипломатическое русло. Поэтому пока ориентируемся на них", - отметил представитель Кремля.

Он указал, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой. "Миротворцы выполняют свои функции, но тем не менее ситуация остается непростой", - сказал представитель Кремля. "Мы видим, что, к сожалению, нынешний всплеск напряженности, и возобновление боевых действий является серьезным вызовом и серьезной угрозой прежде всего для мирного населения", - указал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос о возможности увеличения контингента российских миротворцев, Песков указал: "Предложения формулируются нашими военными, и конечно же, это подлежит согласованию со всеми странами". Он обратил внимание, что только военные могут дать экспертизу "насчет целесообразности такого увеличения" численности. "Но еще раз повторяю: наши военные продолжают свою работу для того, чтобы действительно вернуть этот регион к миру", - подчеркнул Песков.

Азербайджанское министерство обороны заявило во вторник о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями являются обеспечение положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной, внешнеполитическое ведомство сделает заявление по итогам этих контактов. Она подчеркнула, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.