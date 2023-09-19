Песков заявил, что не может подтвердить, что РФ предупредили о начале боев в Карабахе

В СМИ ранее появилась информация о том, что азербайджанская сторона якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может подтвердить, что российская сторона якобы была предупреждена заблаговременно о начале боевых действий в Карабахе.

В СМИ ранее появились сведения о том, что Азербайджан якобы заблаговременно предупредил российский миротворческй контингент об "антитеррористической операции" в регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram-канале, что информацю об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе российские миротворцы получили за несколько минут до начала боевых действий.