19 сентября, 13:37,
обновлено 19 сентября, 13:49
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков не исключил контактов по Нагорному Карабаху на высшем уровне

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в настоящее время контакты между сторонами осуществляются в первую очередь по линии военных и других ведомств

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил возможность контактов президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении - Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном - по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможности разговоров Путина с Алиевым и с Пашиняном, отметил, что сейчас контакты между сторонами осуществляются в первую очередь по линии военных и других ведомств.

"Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будет достигнута окончательная договоренность, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе о возможных контактах на высшем уровне", - сказал Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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