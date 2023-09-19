Песков не исключил контактов по Нагорному Карабаху на высшем уровне

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в настоящее время контакты между сторонами осуществляются в первую очередь по линии военных и других ведомств

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил возможность контактов президента РФ Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении - Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном - по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможности разговоров Путина с Алиевым и с Пашиняном, отметил, что сейчас контакты между сторонами осуществляются в первую очередь по линии военных и других ведомств.

"Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будет достигнута окончательная договоренность, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе о возможных контактах на высшем уровне", - сказал Песков.