Песков заявил о наличии возможности для мирного урегулирования между Баку и Ереваном

Комментируя слова посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна о том, что пришла "очередь США решать, какие меры могут быть использованы", пресс-секретарь президента указал, что "здесь не должно быть никакой очереди"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия видит возможность для мирного урегулирования между Баку и Ереваном в реализации имеющихся трехсторонних договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такая возможность (мирного урегулирования - прим. ТАСС) есть, с нашей точки зрения, это те самые договоренности, на которых мы основываемся. Продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном", - сказал Песков.

Он также прокомментировал мнение посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна о том, что пришла "очередь США решать, какие меры могут быть использованы" для достижения мира. "Здесь не должно быть никакой очереди, здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной, осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование", - подчеркнул представитель Кремля.

Азербайджанское министерство обороны заявило во вторник о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями являются обеспечение положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, разоружение и вывод армянских военных с этой территории. Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.