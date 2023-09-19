19 сентября, 14:32

Первое заседание заксобрания Запорожской области состоится 20 сентября

По словам главы областного избиркома Галины Катющенко, формат и место проведения заседания не оглашается из соображений безопасности

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Законодательного собрания Запорожской области первого созыва состоится в среду, 20 сентября. Об этом сообщила журналистам глава областного избиркома Галина Катющенко.

"Мы приглашены как Избирательная комиссия Запорожской области. Мы обязаны зачитать там решения и вручить [депутатам] удостоверения об избрании", - сказала она, добавив, что формат и место проведения первого заседания регионального парламента не оглашается из соображений безопасности.

В первом созыве Законодательного собрания Запорожской области партия "Единая Россия" получила 34 из 40 мест, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получили по два мандата. В единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 

Теги:
Россия
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