Первое заседание заксобрания Запорожской области состоится 20 сентября

По словам главы областного избиркома Галины Катющенко, формат и место проведения заседания не оглашается из соображений безопасности

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Законодательного собрания Запорожской области первого созыва состоится в среду, 20 сентября. Об этом сообщила журналистам глава областного избиркома Галина Катющенко.

"Мы приглашены как Избирательная комиссия Запорожской области. Мы обязаны зачитать там решения и вручить [депутатам] удостоверения об избрании", - сказала она, добавив, что формат и место проведения первого заседания регионального парламента не оглашается из соображений безопасности.

В первом созыве Законодательного собрания Запорожской области партия "Единая Россия" получила 34 из 40 мест, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получили по два мандата. В единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.