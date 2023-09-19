В Госдуме сообщили о включении 58 законопроектов в приоритетную программу осенней сессии

Как заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, из них 58 инициатив внес президент РФ, 46 - правительство, шесть - депутаты Государственной думы и сенаторы, один - Верховный суд

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума в ходе осенней сессии намерена обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2023 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 58 законопроектов. [Из них] пять внесены президентом Российской Федерации, 46 - правительством РФ, шесть - депутатами Государственной думы и сенаторами, один - Верховным судом РФ", - отметил Жуков на пленарном заседании палаты.

Он подчеркнул, что главным приоритетом депутатов на сессию становится рассмотрение федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. "Рассмотрение указанных законопроектов в первом чтении планируется в октябре, во втором и третьем чтениях - в ноябре", - сообщил Жуков.

Кроме того, первый вице-спикер отметил президентский законопроект, вносящий поправки в федеральные конституционные законы о чрезвычайном и военном положениях. "В связи с выходом Российской Федерации из Совета Европы необходимо внести изменения в указанные законы в части, касающейся необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене военного или чрезвычайного положения. Завтра будем рассматривать этот законопроект [в первом чтении]", - указал Жуков.

Он также добавил, что в сентябре депутаты планируют подготовить к рассмотрению 68 законопроектов (из них 57 - проекты первого чтения, восемь - второго чтения) и три ратификации.