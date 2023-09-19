Единоросс Золотарев возглавил муниципальное собрание Мелитополя

Партия "Единая Россия" получила по итогам выборов в совет депутатов города 22 мандата

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Секретарь мелитопольского отделения партии "Единая Россия" Сергей Золотарев избран председателем городского совета Мелитополя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

"Председателем городского совета на первом заседании избран секретарь мелитопольского отделения "Единой России" Сергей Золотарев", - сказал представитель администрации.

На минувшей неделе Избирательная комиссия Запорожской области сообщила, что партия "Единая Россия" получила по итогам выборов в совет депутатов Мелитополя 22 мандата. У партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ два и один мандат соответственно.

В Запорожской области в единый день голосования жители региона впервые после вхождения в состав России избирали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления, в том числе 30 депутатов Мелитопольского городского совета.