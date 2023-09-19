Депутатам вновь избранного горсовета Луганска вручили мандаты

Председателем стал член партии "Единая Россия" Сергей Цемкало

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Совета городского округа Луганска первого созыва на первом заседании получили мандаты, председателем избран член партии "Единая Россия" Сергей Цемкало, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Выдать избранным депутатам Совета городского округа города Луганска первого созыва удостоверения установленного образца", - сказала секретарь территориальной избирательной комиссии Луганска Елена Щербак.

Также был избран председатель горсовета. Им стал член "Единой России" Сергей Цемкало.

"Уважаемые депутаты, единогласно председателем Совета городского округа города Луганска избран Цемкало Сергей Александрович", - сказала Антонина Кузьменко, которая временно председательствовала на заседании, пока не был избран председатель. Также была избрана заместитель председателя, ей стала Вероника Бова.

Всего в городском совете Луганска заседает 25 депутатов. 20 - от партии "Единая Россия", по два от КПРФ и ЛДПР и один от "Справедливой России - За правду". Из депутатов 16 мужчин и 9 женщин.