Избирком Херсонской области зарегистрировал избранных депутатов

Первое заседание Херсонской областной Думы состоится на этой неделе

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области зарегистрировала депутатов областной Думы первого созыва. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома.

"Избирательная комиссия Херсонской области зарегистрировала депутатов Херсонской областной Думы первого созыва, избранных по единому областному избирательному округу", - сказано в сообщении.

Уточняется, что от "Единой России" избраны 28 депутатов, от КПРФ - 4 депутата, от ЛДПР - 3 депутата, от СРЗП - 1 депутат. Первое заседание главного законодательного органа Херсонской области состоится на этой неделе.

Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что на этом заседании депутаты могут рассмотреть вопрос избрания губернатора Херсонской области, если к этому моменту придут представления кандидатур от президента.