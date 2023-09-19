Рябков возглавит делегацию РФ на конференции по ДВЗЯИ

В нее также войдут директор департамента государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Андрей Беляков, замдиректора департамента МИД России Михаил Кондратенков и первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков возглавит российскую делегацию, сформированную для участия в работе 13-ой конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Помимо Рябкова в состав делегации также включены директор департамента государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Андрей Беляков, заместитель директора департамента МИД России Михаил Кондратенков и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"МИДу России по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" утвердить указания делегации Российской Федерации, направляемой для участия в работе конференции. Разрешить руководителю и заместителям руководителя делегации Российской Федерации подписывать от имени Российской Федерации документы, принятые на конференции", - указано в распоряжении.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ратифицировали 178 государств, в их числе Великобритания, Франция, Россия, однако документ не вступил в силу. Для того, чтобы он начал действовать, необходима его ратификация 44 странами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания. Вне ДВЗЯИ еще остаются восемь стран из этого списка: не подписали документ КНДР, Индия и Пакистан; США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали договор.