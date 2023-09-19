Путин проводит первое с начала СВО заседание Военно-промышленной комиссии

Встреча организована в смешанном режиме

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) под председательством президента РФ Владимира Путина началось в Ижевске. Мероприятие в таком формате проводится впервые с момента начала специальной военной операции.

Заседание ВПК проходит в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Встреча организована в смешанном режиме, часть членов комиссии участвуют в нем по видео-конференц-связи.

Прошлое заседание ВПК Путин провел 10 ноября 2021 года. Ранее комиссия в полном составе собиралась раз в год.