МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг киргизско-таджикского пограничного урегулирования

Как отметили в ведомстве, Москва призвала Бишкек и Душанбе воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов

МОСКА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия призывает Киргизию и Таджикистан воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов по вопросам пограничного урегулирования. Об этом говорится в сообщении МИД РФ относительно ситуации вокруг киргизско-таджикского пограничного урегулирования.

"В Москве внимательно следят за развитием ситуации в связи с обострившейся взаимной риторикой между Бишкеком и Душанбе относительно имеющихся противоречий в сфере пограничного размежевания, - указали в министерстве. - Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы".

Как отметили в дипведомстве, Киргизия и Таджикистан являются "стратегическими партнерами и союзниками" России, чем объясняется "безусловная заинтересованность" Москвы в преодолении разногласий и недопущении трений между государствами-участниками ОДКБ в целях обеспечения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

"Российская сторона исходит из того, что все имеющиеся противоречия должны решаться в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами", - добавили в МИД РФ.

"С учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов России, Киргизии и Таджикистана 13 октября 2022 года в Астане, наша страна подтверждает искреннюю готовность к оказанию любого приемлемого для наших партнеров содействия, - подчеркнули на Смоленской площади. - Следует помнить, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны, прежде всего, "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии".