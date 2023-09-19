Представитель РФ присутствует на выступлении Зеленского в Генассамблее ООН

Делегацию России возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский присутствует на выступлении президента Украины Владимира Зеленского на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Делегацию России на Генеральной Ассамблее ООН возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его прибытие в Нью-Йорк ожидается позднее.

Ранее на Генеральной Ассамблее выступил президент США Джо Байден, однако к выступлению Зеленского он покинул зал, чтобы продолжить работу по собственной программе, как и ряд других мировых лидеров. По наблюдению корреспондента ТАСС, многие места в зале Генеральной Ассамблеи во время выступления Зеленского пустуют.