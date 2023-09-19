"Единая Россия" выдвинула на пост спикера парламента ДНР комбата "Спарты"

Артем Жога уточнил, что решать вопрос с избранием нового командира батальона он будет только после утверждения на должность спикера по итогам заседания парламента

МАРИУПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Донецкое региональное отделение партии "Единая Россия" выбрало в качестве кандидата на должность спикера Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) командира 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артема Жогу, передает корреспондент ТАСС с конференции реготделения партии.

Артем Жога является отцом Героя России Владимира Жоги (позывной - Воха), который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Артем Жога возглавил батальон "Спарта", который с 2014 года принимает участие в боях за освобождение Донбасса. Также является членом наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который был создан по указу президента РФ Владимира Путина в начале апреля.

В голосовании участвовали 142 делегата из 158 от 18 муниципальных отделений партии. Выбиралась кандидатура путем тайного голосования. "О результатах тайного голосования. [Депутат Народного совета] Бурцева Наталья Владимировна: за - 4, против - 138, Жога Артем Владимирович: за - 138, против - 4", - озвучила итоги тайного голосования председатель счетной комиссии Юлия Иванова.

Журналистам Жога уточнил, что решать вопрос с избранием нового командира батальона он будет только после утверждения на должность спикера по итогам заседания парламента. Он отметил, что восстановление республики также является фронтом и требует большого количества усилий, возможно, даже больше, чем военные действия.

"Это действительно неожиданно. Я шел на выборы с надеждой, что я останусь руководить батальоном, доведу начатое дело до конца. Я понимаю, что нашу республику нужно восстанавливать, нужно строить, нужно вкладываться на 100% в эти задачи. Спасибо за доверие, за то, что вы доверяете мне это. Я оправдаю доверие", - сказал Жога в ходе заседания.

Поддержал кандидатуру секретарь реготделения "Единой России", врио главы ДНР Денис Пушилин. "Я считаю, абсолютно правильно, что человек с его видением на добро и зло, с его пониманием ситуации происходящей, с его отношением к справедливости может занять высшую представительскую должность спикера парламента. Считаю это абсолютно справедливым", - сказал Пушилин.

О выборах в Народный совет

Ранее ТАСС сообщал, что "Единая Россия" получила 74 мандата из 90 по итогам выборов Народный совет ДНР, ЛДПР И КПРФ получили по 6 мест, "Новые люди" - 4 мандата. "Справедливая Россия - За правду" не прошла пятипроцентный порог, потому представители партии не получили ни одного места.

Единый день голосования в этом году проходил в России 10 сентября. Впервые в нем принимали участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР избирали 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.